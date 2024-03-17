مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة دورتموند

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بروسيا دورتموند.

ويشهد التشكيل مشاركة عمر مرموش بشكل أساسي ضد دورتموند.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفن تراب.

الدفاع: توتا - روبن كوخ - ويليان باتشو.

الوسط: إريك إبيمبي - إلياس سخيري - هوجو لارسون - نيلس نكونكو.

الهجوم: ماريو جوتزة - عمر مرموش - أنسجار كناوف.

مشاركة مرموش هي الـ 33 بالدوري الألماني منذ بداية الموسم وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة وبفارق 7 نقاط عن دورتموند صاحب المركز السادس.