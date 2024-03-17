مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة دورتموند
الأحد، 17 مارس 2024 - 17:41
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بروسيا دورتموند.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويشهد التشكيل مشاركة عمر مرموش بشكل أساسي ضد دورتموند.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: كيفن تراب.
الدفاع: توتا - روبن كوخ - ويليان باتشو.
الوسط: إريك إبيمبي - إلياس سخيري - هوجو لارسون - نيلس نكونكو.
الهجوم: ماريو جوتزة - عمر مرموش - أنسجار كناوف.
مشاركة مرموش هي الـ 33 بالدوري الألماني منذ بداية الموسم وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 6 آخرين.
ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة وبفارق 7 نقاط عن دورتموند صاحب المركز السادس.
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