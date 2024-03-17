مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لزيزو والونش.. وجلسة بين جوميز وعبد الله السعيد

الأحد، 17 مارس 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الأحد على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وشهد المران جلسة بين جوزيه جوميز مدرب الفريق وعبد الله السعيد حصر خلالها على إعطائه بعض التعليمات الفنية والأدوار المطلوبة منه خلال الفترة المقبلة.

كما عقد الجهاز الفني جلسة مع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق شدد خلالها على ثقته الكبيرة به.

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وشهد المران تصعيد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق مواليد 2008 للمشاركة مع الفريق الأول في ظل غياب محمد عواد المتواجد بمعسكر منتخب مصر.

وتواجد محمود حمدي "الونش" بمقر النادي لخوض تدريبات تأهيلية في صضالة الجيمانيزيوم تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع له للتعافي من الإصابة في الكاحل.

زيزو كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 31 مارس الجاري.

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