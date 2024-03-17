تشكيل مانشستر يونايتد - عودة هويلاند في مواجهة ليفربول

الأحد، 17 مارس 2024 - 16:38

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليفربول.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول بعد قليل على ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد التشكيل عودة راسموس هويلاند بعد عودته من الإصابة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: آرون وان بيساكا – رافاييل فاران – هاري ماجواير – ديوجو دالوت.

الوسط: كوبي ماينو – سكوت ماكتومناي – برونو فيرنانديز.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هيولاند – ماركوس راشفورد.

مانشسستر يونايتد كان قد تأهل لربع النهائي بعد الغوز على نوتينجهام في المباراة الماضية بهدف دون مقابل.

مانشستر يونايتد ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي
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