يوفنتوس يواصل النتائج السلبية.. ويفقد فلاهوفيتش أمام لاتسيو
الأحد، 17 مارس 2024 - 16:03
كتب : FilGoal
واصل يوفنتوس نتائجه السلبية حين تعادل مع ضيفه جنوى بلا أهداف يوم الأحد.
المباراة كانت ضمن الجولة 29 من الدوري الإيطالي.
لم يحقق يوفنتوس الفوز سوى في مباراة واحدة فقط من مبارياته الـ8 الأخيرة.
فيما تعادل في 4 مباريات وخسر 3.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.
ومنح يوفنتوس منافسه ميلان فرصة الابتعاد بمركز الوصافة.
بينما يغرد إنتر في صدارة الدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة عن يوفنتوس وميلان.
ورفع جنوى رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ12.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الصربي دوشان فلاهوفيتش بسبب الاعتراض في الوقت بدل الضائع.
وبذلك سيغيب فلاهوفيتش عن لقاء لاتسيو بعد نهاية فترة التوقف الدولي أواخر مارس الجاري.
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