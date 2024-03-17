بايرن يوضح موقف لاعبيه من الانضمام لمنتخبات إنجلترا والبرتغال وألمانيا

الأحد، 17 مارس 2024 - 15:44

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ

أوضح نادي بايرن ميونيخ موقف 3 من لاعبيه الذين كانوا يستعدون للانضمام لمعسكرات منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم الاثنين حتى 26 مارس الجاري.

وأفاد النادي عبر موقعه أن هاري كين يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر.

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وأشار إلى أن اللاعب سينضم لمعسكر منتخب إنجلترا رغم إصابته في الكاحل، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في إنجلترا بالتنسيق مع أطباء بايرن.

ويلعب منتخب إنجلترا مباراة ودية ضد البرازيل وأخرى أمام بلجيكا يومي 23 و26 مارس.

فيما يعاني رافاييل جيريرو من تمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

اللاعب لن ينضم لمعسكر منتخب البرتغال، وسيواصل التأهيل في ميونيخ.

ويلعب منتخب البرتغال مباراة ودية ضد السويد وأخرى أمام سلوفينيا يومي 21 و26 مارس.

وتعرض ألكسندر بافلوفيتش لإصابة طفيفة في الرأس.

اللاعب الشاب سينضم لمعسكر المنتخب الألماني بلا عوائق.

ويلعب منتخب ألمانيا مباراة ودية ضد فرنسا وأخرى أمام هولندا يومي 23 و26 مارس.

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت أن كين سيخضع لمزيد من الفحوصات في منتخب إنجلترا بعد الإصابة التي تجددت في لقاء دارمشتات.

وإذا تبين أن الإصابة أكثر خطورة، فلن يلعب كين مع منتخب إنجلترا في المباريات المقبلة، حسب التقرير.

فيما علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ على الوضع قائلا: "ننسق مع منتخب إنجلترا بشأن حالة كين، وهاري لن يخاطر".

وقاد كين بايرن ميونيخ لمواصلة نتائجه الكبيرة محليا حين حقق الفوز على دارمشتات بنتيجة 5-2 في الجولة 26 من الدوري الألماني.

ورفع البافاري رصيده لـ 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يواجه فرايبورج الأحد.

وأصبح كين أول لاعب يسجل 30 هدفا في الدوري الألماني والإنجليزي.

وكسر بعد نهاية الجولة 26 الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب في موسمه ا ولأول بالدوري الألماني برصيد 31 هدفا.

إنجلترا بايرن ميونيخ هاري كين البرتغال ألمانيا
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