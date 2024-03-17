تتويج "الرزيعة" و"الصاعقة" بلقب ريد بُل فور تو سكور والتأهل لنهائيات ألمانيا

الأحد، 17 مارس 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

ريد بُل فور تو سكور

أسدل الستار على منافسات الموسم الثاني من نسخة ريد بُل "فور تو سكور" والتي أقيمت في محافظات مصر.

وحسم فريق الرزيعة من القاهرة نسخة السيدات، بينما حقق فريق الصاعقة من أسيوط نسخة الرجال.

وتأهل الفريقان إلى منافسات نهائي ريد بُل لايبزيج في ألمانيا.

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وأقيمت البطولة خلال الفترة من 9 فبراير إلى 16 مارس.

وكانت المنافسات للاعبين من 16 إلى 35 عاما، بلعب 4 لاعبين ضد 4 ومدة المباراة 10 دقايق وبدون حارس مرمى.

وفي أول وآخر 60 ثانية يحتسب الهدف باثنين.

وشارك خلال البطولة 20 ألف لاعب ولاعبة مثلهم أكثر من 100 فريق محلي بأكثر من 10 محافظات.

بينما أقيم النهائي في التجمع الخامس.

ريد بُل فور تو سكور
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