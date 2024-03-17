انتهت كأس إنجلترا - تشيلسي (4)-(2) ليستر.. البلوز إلى نصف النهائي

الأحد، 17 مارس 2024 - 14:44

كتب : FilGoal

كولويل - تشيلسي ضد برايتون

يستضيف تشيلسي فريق ليستر سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------

نهاية المباراة بفوز تشيلسي

ق 98: جووووووول الرابع بطريقة رائعة مادويكي

ق 90: جووووووول الثالث لتشيلسي

ق 72: إلغاء ركلة الجزاء وطرد لاعب ليستر

ق 71: ركلة جزاء يحصل عليها نيكولاس جاكسون

ق 62: جوووووول التعااادل لليستر سيتي عن طريق مافيديدي بتسديدة رائعة.

ق 50: جووووووووووول ليستر والأول عن طريق ديساسي بالخطأ في مرماه

نهاية الشوط الأول

ق46 جووووول بالمر

ق26 ستيرلينج يهدر ركلة الجزاء وتصدي ياكوب ستولارتشيك حارس مرمى ليستر

ق25 ركلة جزاء بعد عرقلة ستيرلينج

ق17 خطأ فادح من سانشيز وسط ضغط من داكا ولكن تتحول لركلة مرمى

ق15 جووووول أول عن طريق كوكوريا

انطلاق المباراة

تشيلسي ليستر كأس الاتحاد
نرشح لكم
نهاية مسيرته في أوروبا.. تقرير: جيرو يسعى للانتقال للدوري الأمريكي ميلان 5000 ينتصر على فيرونا بثلاثية.. وروما يزيد جراح ساسولو ألونسو يواصل صناعة التاريخ.. ليفركوزن ينتصر على فرايبورج بصعوبة أماد ديالو يكشف كواليس هدفه القاتل في شباك ليفربول السجل السلبي توقف.. ألميريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني بالجولة 29 رغم تألق تريزيجيه وتسجيله هدفا.. طرابزون يخسر في الوقت القاتل من فنربخشة مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(0) نابولي.. ميريت يواصل التصدي تين هاج: أول 30 دقيقة كانت الأفضل لنا في الموسم.. وكان لدينا إيمان قوي للفوز باللقاء
أخر الأخبار
نهاية مسيرته في أوروبا.. تقرير: جيرو يسعى للانتقال للدوري الأمريكي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الكشف عن تفاصيل إصابة هشام صلاح مع منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا 25 دقيقة | كرة يد
ميلان 5000 ينتصر على فيرونا بثلاثية.. وروما يزيد جراح ساسولو 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألونسو يواصل صناعة التاريخ.. ليفركوزن ينتصر على فرايبورج بصعوبة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد (0)-(2) برشلونة.. الثااااني ساعة | الدوري الإسباني
أماد ديالو يكشف كواليس هدفه القاتل في شباك ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
السجل السلبي توقف.. ألميريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني بالجولة 29 ساعة | الدوري الإسباني
رغم تألق تريزيجيه وتسجيله هدفا.. طرابزون يخسر في الوقت القاتل من فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما