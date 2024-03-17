انتهت كأس إنجلترا - تشيلسي (4)-(2) ليستر.. البلوز إلى نصف النهائي
الأحد، 17 مارس 2024 - 14:44
كتب : FilGoal
يستضيف تشيلسي فريق ليستر سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-------------------
نهاية المباراة بفوز تشيلسي
ق 98: جووووووول الرابع بطريقة رائعة مادويكي
ق 90: جووووووول الثالث لتشيلسي
ق 72: إلغاء ركلة الجزاء وطرد لاعب ليستر
ق 71: ركلة جزاء يحصل عليها نيكولاس جاكسون
ق 62: جوووووول التعااادل لليستر سيتي عن طريق مافيديدي بتسديدة رائعة.
ق 50: جووووووووووول ليستر والأول عن طريق ديساسي بالخطأ في مرماه
نهاية الشوط الأول
ق46 جووووول بالمر
ق26 ستيرلينج يهدر ركلة الجزاء وتصدي ياكوب ستولارتشيك حارس مرمى ليستر
ق25 ركلة جزاء بعد عرقلة ستيرلينج
ق17 خطأ فادح من سانشيز وسط ضغط من داكا ولكن تتحول لركلة مرمى
ق15 جووووول أول عن طريق كوكوريا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
نهاية مسيرته في أوروبا.. تقرير: جيرو يسعى للانتقال للدوري الأمريكي ميلان 5000 ينتصر على فيرونا بثلاثية.. وروما يزيد جراح ساسولو ألونسو يواصل صناعة التاريخ.. ليفركوزن ينتصر على فرايبورج بصعوبة أماد ديالو يكشف كواليس هدفه القاتل في شباك ليفربول السجل السلبي توقف.. ألميريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني بالجولة 29 رغم تألق تريزيجيه وتسجيله هدفا.. طرابزون يخسر في الوقت القاتل من فنربخشة مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(0) نابولي.. ميريت يواصل التصدي تين هاج: أول 30 دقيقة كانت الأفضل لنا في الموسم.. وكان لدينا إيمان قوي للفوز باللقاء