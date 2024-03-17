تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان أمام ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي

السجل السلبي توقف.. ألميريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني بالجولة 29

رغم تألق تريزيجيه وتسجيله هدفا.. طرابزون يخسر في الوقت القاتل من فنربخشة

تين هاج: أول 30 دقيقة كانت الأفضل لنا في الموسم.. وكان لدينا إيمان قوي للفوز باللقاء