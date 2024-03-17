تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان أمام ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأحد، 17 مارس 2024 - 14:08
كتب : FilGoal
يدخل تشيلسي بالقوة الضاربة أمام ليستر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويستضيف تشيلسي فريق ليستر على ملعب ستامفورد بريدج بثالث لقاءات ربع نهائي المسابقة.
وكان فريقا مانشستر سيتي وكوفينتري قد تأهلا إلى نصف النهائي.
ويبدأ تشيلسي اللقاء بالثلاثي كول بالمر ورحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون في الهجوم.
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: مالو جوستو – أكسل ديساسي – تريفو شالوبا – مارك كوكوريا
خط الوسط: كونور جالاجر – مويسيس كايسيدو
أمامهما: رحيم ستيرلينج – ميخايلو مودريك – كول بالمر
خط الهجوم: نيكولاس جاكسون
وتختتم مباريات ربع النهائي بمواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر يونايتد.
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