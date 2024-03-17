الهلال يطالب بتأجيل بعض مبارياته في الدوري السعودي

الأحد، 17 مارس 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

الهلال الليبي

تقدم نادي الهلال بخطاب رسمي إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي يطلب فيه تعديل مواعيد عدد من مبارياته، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن سبب الطلب هو التضارب مع استحقاقات الهلال في دوري أبطال آسيا.

وأفاد التقرير بأن إدارة الهلال طلبت في خطابها، مراعاة الفريق في عدم ضغط المباريات، بحكم أنه الممثل الوحيد للسعودية في البطولة القارية.

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ويبدأ الأزرق مشواره بعد التوقف الدولي، بلقاء الشباب في الدوري يوم 30 مارس الجاري، يواجه بعده الخليج في المسابقة ذاتها 2 أبريل المقبل، وبعد ذلك بـ3 أيام يستضيف الأخدود.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي مع النصر الثامن من أبريل المقبل، وحال تأهله سيخوض النهائي يوم 12.

وبعدها سيلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي في أبوظبي يوم 16 أبريل، قبل أن يواجه أهلي جدة في الدوري بعد 3 أيام.

وبعد ذلك، سيعود الأزرق إلى العاصمة الرياض استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في لقاء الإياب يوم 23 أبريل.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول الدوري السعودي بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر.

الهلال الدوري السعودي دوري أبطال آسيا
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