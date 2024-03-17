خبر في الجول - الأهلي يقرر التجديد لـ طاهر محمد بناء على رغبة كولر

قرر النادي الأهلي التجديد لطاهر محمد لاعب الفريق بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني.

وينتهي تعاقد طاهر محمد مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2025.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر التجديد لطاهر محمد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ويأتي قرار الأهلي بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، إذ يرى المدرب السويسري أن اللاعب سيكون مفيدا خلال المرحلة المقبلة.

وانتقل طاهر إلى الأهلي في صيف 2020 قادما من المقاولون العرب ولمدة خمسة مواسم.

ولعب طاهر 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم بمعدل 718 دقيقة في مختلف المسابقات.

وسجل طاهر هدفا وصنع اثنين آخرين خلال ست مشاركات خاضهم مع الأهلي في الدوري.

وحقق طاهر لقب الدوري مع الأهلي مرة وكأس مصر ثلاث مرات والسوبر المصري ثلاث مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين.

ومن المقرر أن يتم التجديد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.