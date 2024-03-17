بعد 11 مباراة بلا انتصار.. إقالة مدرب فولفسبورج

الأحد، 17 مارس 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

نيكو كوفاتش - فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني يوم الأحد إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج.

وسقط فولفسبورج على يد أوجسبورج بنتيجة 1-3 في الدوري الألماني، لتكون المباراة رقم 11 في المسابقة بدون انتصار، وهي الخسارة الثالثة على التوالي.

وأوضح النادي في بيان: "انتهى التعاون مع نيكو كوفاتش بشكل فوري".

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وأضاف البيان "بعد تحليل المباراة والوضع العام عقب الخسارة أمام أوجسبورج، توصلنا إلى قرار بإنهاء تعاوننا مع كوفاتش".

ولم يحقق الفريق أي فوز في عام 2024.

ويعود الفوز الأخير لفولفسبورج إلى 16 ديسمبر الماضي أمام دارمشتات في الجولة الـ15 من الدوري.

وتراجع الفريق للمركز 14 في الدوري الألماني قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وكان النادي قد ودع منافسات كأس ألمانيا من ثمن النهائي.

وتولى كوفاتش قيادة فولفسبورج قبل موسم 2022-2023.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بو سفينسون البالغ من العمر 44 عامًا هو أحد المرشحين لخلافة كوفاتش في فولفسبورج.

وكان سفينسون مدربا لفريق ماينتس حتى نوفمبر الماضي.

نيكو كوفاتش فولفسبورج
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