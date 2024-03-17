موندو ديبورتيفو: برشلونة حدد 20 مليون يورو لشراء كانسيلو

الأحد، 17 مارس 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة - بورتو

حدد نادي برشلونة سعر شراء جواو كانسيلو بشكل نهائي من مانشستر سيتي.

جواو كانسيلو

النادي : برشلونة

برشلونة

وتألق كانسيلو ظهير برشلونة المعار من مانشستر سيتي هذا الموسم بشكل كبير.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة حدد 20 مليون يورو كحد أقصى لسعر شراء اللاعب.

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وأشار التقرير إلى أن خورخي مينديز وكيل اللاعب سيعقد اجتماعا مع المديرين الرياضيين لمانشستر سيتي من أجل تحويل إعارة كانسيلو إلى شراء دائم.

وأوضح التقرير أن رغبة استمرار كانسيلو مع برشلونة متبادلة بين الطرفين، إذ يرغب اللاعب في إكمال مهمته مع الفريق الكتالوني.

كما أن مانشستر سيتي لا يتمسك باستمرار اللاعب، ولكن الأمر يتعلق فقط بالقيمة المالية.

ولعب كانسيلو 32 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وساهم اللاعب في ثمانية أهداف إذ سجل أربعة وصنع مثلهم.

ويرتبط البرتغالي بتعاقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.

برشلونة جواو كانسيلو
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