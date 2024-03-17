بيلد: كين ينضم لمعسكر إنجلترا رغم الإصابة.. وبايرن يعلق

ذكرت جريدة بيلد أن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ سينضم لمعسكر منتخب إنجلترا رغم إصابته في الكاحل.

ويبدأ منتخب إنجلترا معسكره خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس ويلعب ودية ضد البرازيل وأخرى أمام بلجيكا يومي 23 و26 مارس.

وأوضح التقرير أن كين سيخضع لمزيد من الفحوصات في منتخب إنجلترا بعد الإصابة التي تجددت في لقاء دارمشتات.

وإذا تبين أن الإصابة أكثر خطورة، فلن يلعب كين مع منتخب إنجلترا في المباريات المقبلة، حسب التقرير.

فيما علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ على الوضع قائلا: "ننسق مع منتخب إنجلترا بشأن حالة كين، وهاري لن يخاطر".

وقاد كين بايرن ميونيخ لمواصلة نتائجه الكبيرة محليا حين حقق الفوز على دارمشتات بنتيجة 5-2 في الجولة 26 من الدوري الألماني.

ورفع البافاري رصيده لـ 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يواجه فرايبورج الأحد.

وأصبح كين أول لاعب يسجل 30 هدفا في الدوري الألماني والإنجليزي.

وكسر بعد نهاية الجولة 26 الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب في موسمه ا ولأول بالدوري الألماني برصيد 31 هدفا.

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