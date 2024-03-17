يد - سقوط تونس والجزائر في ملحق أولمبياد باريس 2024

لم ينجح المنتخب التونسي لكرة اليد وشقيقه الجزائري في التأهل لأولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق.

منتخب مصر تأهل للأولمبياد بشكل مباشر بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا الأخيرة، فيما خاضت الجزائر وتونس الملحق.

وخسر المنتخب التونسي أمام البرتغال بنتيجة 29-37 في ثاني مباريات الملحق.

وذلك بعد سقوطه أمام المجر بنتيجة 24-33 في أول مباراة.

وستكون المباراة الثالثة ضد النرويج مجرد تحصيل حاصل.

أما المنتخب الجزائري فخسر من منتخب النمسا بنتيجة 26-41.

وذلك بعد الخسارة أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 29-41.

وستكون المباراة الثالثة ضد كرواتيا مجرد تحصيل حاصل.