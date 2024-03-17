أشرف صبحي: التوأم تفهم رغبة صلاح.. والأطباء أكدوا سلامة مخ أحمد رفعت

الأحد، 17 مارس 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أشرف صبحي - منتخب مصر

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تفهم التوأم حسام وإبراهيم حسن رغبة محمد صلاح بالبقاء مع ليفربول في معسكر مارس الجاري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وغاب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر بعد التنسيق بين الجانبين لاستمراره مع ليفربول عقب عودته من الإصابة.

وقال أشرف صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع محمد صلاح وأبلغني بالتدرج في المشاركة مع ليفربول بعد العودة من الإصابة وإن شاء الله سيكون متوجدا في معسكر يونيو".

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وتابع "نقلت الأمر لكل من حسام وإبراهيم حسن وتفهما الأمر".

وشدد وزير الرياضة "دورنا توفير المناخ الجيد للمنتخبات المصرية وهناك نظام نسير عليه، وأيضا نأمل تحقيق المنتخب الأولمبي ميدالية في باريس 2024".

وبسؤاله عن حالة أحمد رفعت أجاب "أشكر وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر على قيامه بدوره كمسؤول في حالة أحمد رفعت، تواصلنا مع جميع الجهات وتم إرسال أساتذة متخصصين في القلب".

وواصل "كل شيء متوفر في المستشفى التي يتواجد بها أحمد رفعت بالإسكندرية، والأطباء أكدوا لي أن المخ سليم ولم يتأثر بالحالة، وتسائلنا عن مدى إمكانية نقله لمكان آخر داخل مصر ولكنهم أكدوا استمراره مع توفر كافة متطلبات حالته".

وكشف صبحي "سنناقش اليوم مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة تفاصيل دعم منتخب كرة القدم، وتم تسمية الدورة الودية باسم (كأس عاصمة مصر) وسيتم إقامتها بشكل مكرر".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "استضفنا بطولة إفريقيا للمصارعة ببرج العرب وتم نقل أحداثها مباشرة عن طريق الاتحاد الدولي، والجميع كان يتسائل أين تقام تلك البطولة ولا يمكن أن تكون في إفريقيا بسبب شكل الصالة".

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.

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