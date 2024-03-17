محمود داوود على رأس قائمة سوريا لمباراتي تصفيات كأس العالم

الأحد، 17 مارس 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

منتخب سوريا

أعلن هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا قائمة الفريق لمواجهة منتخب ميانمار مرتين هذا الشهر ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي شهدت تواجد محمود داوود لأول مرة.

قبل أيام، أكد الاتحاد السوري لكرة القدم أنه حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مشاركة محمود داوود لاعب شتوتجارت مع المنتخب السوري.

وجاءت قائمة المنتخب السوري على النحو التالي:

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البالغ من العمر 28 عاما لعب في صفوف منتخبات ألمانيا في الفئات السنية قبل أن يمثل المنتخب الأول في مباراتين.

لكن اللاعب ذو الأصول السورية وافق أخيرا على ارتداء قميص منتخب سوريا.

وارتدى لاعب بروسيا مونشنجلادباخ قميص المانشافت ضد تركيا والتشيك وديا في 2020.

محمود داوود ولد في سوريا لأبوين سوريين، لكنه انتقل إلى ألمانيا في عامه الأول.

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ولعب داوود في صفوف بروسيا دورتموند وبرايتون ويتواجد حاليا مع شتوتجارت على سبيل الإعارة.

سوريا شتوتجارت محمود داوود
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