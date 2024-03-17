منتخب البرازيل يعلن غياب كاسيميرو ضد إنجلترا وإسبانيا

الأحد، 17 مارس 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - كاسيميرو

أعلن المنتخب البرازيلي غياب كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد عن مباراتي إنجلترا وإسبانيا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

سيلعب منتخب البرازيل ضد إنجلترا يوم 23 مارس وأمام إسبانيا يوم 26 من الشهر نفسه.

وأوضح المنتخب البرازيلي في بيان أن دوريفال جونيور مدرب السيليساو قرر استدعاء بيبي مهاجم بورتو بدلا من كاسيميرو.

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وكان كاسيميرو يستعد مع فريقه مانشستر يونايتد لملاقاة ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وواصلت الإصابات ضرب منتخب البرازيل بعد أليسون بيكر وإيدرسون وماركينيوس وجابريل مارتينيلي.

ويملك دوريفال جونيور العديد من الخيارات في خط الوسط، مثل أندريه وأندرياس بيريرا ولوكاس باكيتا وبابلو مايا وجواو جوميز وبرونو جيمارايش ودوجلاس لويز.

مباراة إنجلترا ستكون الأولى لمدرب البرازيل الجديد وستقام في ملعب ويمبلي.

بينما تكون المباراة الثانية ضد إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو.

البرازيل مانشستر يونايتد ليفربول كاسيميرو
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