مواعيد مباريات الأحد 17 مارس 2024.. قمة في كأس إنجلترا ومرموش أمام دورتموند

يشهد اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

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الدوري الإنجليزي

يحل أستون فيلا ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا على ملعب لندن الأولمبي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن منافسات ربع نهائي مسابقة الكأس.

ويقام اللقاء في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو المواجهة المرتقبة.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق جنوى ضمن منافسات الجولة 29 في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يحل ميلان ضيفا على هيلاس فيرونا في تمام الرابعة عصرا.

ويستضيف روما فريق ساسولو في تمام السابعة مساء.

بينما في قمة مواجهات الجولة، يستضيف إنتر فريق نابولي في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع المباريات على قنوات أبو ظبي بريميوم المشفرة.

الدوري الألماني

يحل إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش المحترف المصري، ضيفا على فريق بوروسيا دورتموند.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه المحترف المصري، فريق فنرباهتشة.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف مساء.