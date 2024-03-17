وكيل جوميز يكشف حقيقة طلبه إجراء تغييرات في جهازه.. وما دار مع مسؤولي الأبيض

أوضح كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك حقيقة طلب البرتغالي إجراء أي تغييرات أو تعديلات في جهازه الفني، وما دار في الجلسة مع مسؤولي النادي.

وقال أبو سليمان عبر أون تايم سبورتس 2: "جوميز حاليا في في مرحلة استكشاف اللاعبين، والفترة المقبلة سيخوض الفريق مرحلة الإقصائيات في الكونفدرالية والتي تحتاج لتركيز كبير".

وأكمل "جوزيه جوميز عقد جلسة مع حسين لبيب وأحمد سليمان وأكدوا له استقرار الأمور ودعمه، وأن هدف الفريق أكبر وأبعد من خسارة مباراتين".

وخسر الزمالك نهائي كأس مصر 2023 من الأهلي، ثم أمام الجونة في الدوري بنتيجة 3-2 قبل التوقف الدولي.

وردا على طلب جوميز إجراء تعديلات في جهازه الفني أوضح قائلا: "ليس صحيحا والأمور مستقرة وعلاقته طيبة بجميع العناصر ولم يطلب ضم جدد أو تغييرات، في البداية طلب تواجد مترجم وليس لديه مشكلة مع أحمد مجدي حاليا".

وعن طلب جوميز تقليل عدد لاعبي الفريق قال: "كل المدربين الأجانب يفضلون العمل مع عدد محدد للتركيز بشكل أكبر، وكلما ازداد العدد تصبح مدة التدريب أطول وتتم المداورة في المران".

وشدد "تركيز جوميز الأكبر على مباراة الكونفدرالية وينتظر دعم الجماهير لأنها فترة مهمة والأمور مستقرة وشكل الفريق يتطور ويحتاج للوقت".

وأتم ردا على من الأفضل من وجهة نظر البرتغالي في الفترة الماضية من لاعبي الفريق قائلا: "قناعات جوميز هي أن كرة القدم جماعية واللاعب بمفرده لا يستطيع فعل شيء وحده سوى بالأداء الجماعي".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.