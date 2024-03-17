مران منتخب مصر - انتظام مصطفى شلبي.. وحضور علام وبركات

🔴 📸 | منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة 🇪🇬

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباتهم لليوم الرابع استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية المقرر إقامتها بمصر .

شارك في المران ١٩ لاعباً هم محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي… pic.twitter.com/aK9kIKM6Ya