مران منتخب مصر - انتظام مصطفى شلبي.. وحضور علام وبركات

الأحد، 17 مارس 2024 - 01:42

كتب : FilGoal

حسام حسن - مصطفى شلبي

انتظم مصطفى شلبي في معسكر منتخب مصر عقب انضمامه لتعويض حسين الشحات الذي خرج بسبب الإصابة.

وتواصل مران منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباتهم لليوم الرابع استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية المقرر إقامتها بمصر.

شارك في المران 19 لاعبا هم: محمد أبو جبل - محمد عواد - المهدي سليمان - مصطفي شوبير - رامي ربيعة - محمد هاني - محمد حمدي - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - محمد شكري - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - مصطفي فتحي - أحمد عاطف - محمد الشامي- مصطفي شلبي.

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وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.

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