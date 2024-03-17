ربيعة: اللعب في القاهرة مع منتخب مصر أفضل من السفر

الأحد، 17 مارس 2024 - 01:31

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - رامي ربيعة - مصطفى فتحي

يرى رامي ربيعة مدافع منتخب مصر أن المعسكر الجاري تحت قيادة حسام حسن مهم للغاية قبل مواجهات تصفيات كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

مصر

ويتواجد ربيعة في قائمة منتخب مصر ضمن 9 لاعبين من الأهلي بعد خروج حسين الشحات بسبب الإصابة من المعسكر.

وقال ربيعة عبر أون تايم سبورتس 1: "هذا المعسكر مهم للغاية من أجل التعرف أكثر من قرب على حسام حسن وفهم أفكاره قبل المواجهات المهمة في شهر يونيو المقبل".

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وأضاف "اللعب في القاهرة أفضل من السفر لتفادي إرهاق اللاعبين ويكون التركيز أقوى، وسنحاول مصالحة الجماهير في البطولة الودية".

وتابع "حسام حسن شخصية قيادية وقوية وهناك روح في التدريبات وسهولة في التعامل معه، وسنحقق المطلوب منا بإرضاء الجمهور بالأداء الجيد".

وأتم "الجمهور في ظهر المنتخب وندعهم بالأفضل وسنحاول مصالحتهم".

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.

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