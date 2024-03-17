المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة مستجدات حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر.

وقال الشاذلي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد رفعت اجتاز المرحلة الحرجة وفقا للأطباء. هناك بعض الآثار الجانبية بسبب الأزمة القلبية وتوقف عضلة القلب وتتم معالجتها الآن".

وأضاف "الوظائف الحسية تعود بالتدريج بينما الوعي لم يعُد كاملا. مطمئنين لسير العلاج وتحسن الحالة بشكل مستمر".

وأوضح "تم طرح فكرة نقل رفعت للخارج في اليوم الأول للتواصل مع وزارة الصحة، واطمأننا من توافر الرعاية الطبية المتكاملة في المستشفى وعدم الحاجة لذلك".

وأكمل "في البداية كان يستحيل نقل اللاعب من مكانه في اللحظات الأولى لسقوطه، واللاعب لا ينقصه شيء من الناحية العلاجية الآن".

وواصل الشاذلي "حتى الآن لا توجد أسباب قاطعة وراء ما حدث لأحمد رفعت. لا زلنا بانتظار التقرير لمعرفة ما إن كانت هناك أمور طارئة يجب توافرها ولم تتوفر في هذه الحالة".

واختتم "التقرير الطبي سيناقش كل شيء منذ البداية إلى النهاية، ما أدى لسقوط رفعت والإجراءات المتبعة منذ البداية للنهاية".

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

أما عمرو عثمان استشاري القلب بالمستشفى، أوضح أن اللاعب استرد جزء من وعيه وهذه علامة مطمئنة ولكنه ليس في كامل إدراكه، ولا تزال الوظائف الحيوية غير مستقرة، وسط متابعة لتطورات الحالة ساعة بساعة.

وعن تشخيص الحالة، أوضح استشاري القلب، أنه تم عمل كافة الفحوصات ولم يتضح بعد إذا كان يعاني اللاعب من أي جلطات في القلب أو الرئة، وما يعاني منه هو تسارع في ضربات القلب.

ودخلت سيارة الإسعاف في الملعب لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه.