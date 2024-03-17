أبو جبل: لا نريد تكرار أخطاء الماضي.. وهذا ما طلبه حسام حسن من حراس المنتخب

الأحد، 17 مارس 2024 - 01:17

كتب : FilGoal

تدريب حراس منتخب مصر - سعفان الصغير

أوضح محمد أبو جبل حارس منتخب مصر ما طلبه حسام حسن المدير الفني للمنتخب في المران من الحراس.

محمد أبو جبل

النادي : البنك الأهلي

مصر

ويتواجد أبو جبل رفقة محمد عواد ومصطفى شوبير والمهدي سليمان في قائمة المنتخب الأول تحت قيادة العميد.

وقال أبو جبل عبر أون تايم سبورتس 1: "سنخوض بطولة مهمة مع جهاز فني جديد بقيادة حسام حسن، وهو أسطورة واسم كبير كمدرب ولاعب ويساعدنا كثيرا".

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وأضاف "استعددنا بشكل قوي وسنحاول الاستفادة منها ولا نريد تكرار أخطاء الماضي، ونركز في التدريبات خططيا بشكل أكبر دفاعيا وهجوميا، ونؤدي بشكل أفضل".

وواصل "حسام حسن طلب من حراس المرمى تنفيذ شكل محدد في طريقة الخروج بالكرة بناء الهجمات، والكل يتنافس على مصلحة المنتخب بكل قوة".

وأتم "ننتظر أعداد جماهيرية كبيرة لدعمنا في الفترة المقبلة، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم وتشريفهم".

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.

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