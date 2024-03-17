بيان من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن مباريات الدوري

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا بشأن سحب عينات الكشف عن المنشطات في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء البيان كالتالي

سحب عينات الكشف عن المنشطات في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم مستمر منذ بداية الموسم الحالي ولم يتوقف في أي مرحلة، وذلك حسب الخطة الموضوعة من فريق عمل المنظمة، تطبيقًا للكود الدولي وبهدف الحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات سواء في مباريات كرة القدم أو الرياضات الأخرى بمختلف أنواعها ومنافساتها.

وقال حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن فريق عمل المنظمة يتواجد في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم منذ بداية الموسم الحالي، كما هو الحال في المواسم السابقة، وكافة البطولات المحلية والدولية التي تقام على أرض مصر.

وأكد خميس أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تلتزم بإجراء الكشف عن المنشطات بشكل مفاجيء وسري للغاية التزامًا بالكود الدولي الذي وضعته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وتلتزم به المنظمات الوطنية على مستوى العالم.

وأوضح خميس أن لاعبي كرة القدم خاضعين لقائمة سجل اللاعبين تحت الاختبار RTP مثل كافة اللاعبين بمختلف الرياضات، حيث يجري الكشف على اللاعبين في المباريات وفي أماكن التدريب وأيضًا في المنزل أو أي مكان يتواجد به اللاعب دون أي إخطار مسبق طبقاً للخطة التي تضعها المنظمة المصرية.

وأكد أن دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لا يقتصر فقط على الكشف عن المنشطات داخل المنافسة وخارجها، وإنما لها أيضًا دور آخر توعوي وتثقيفي لحماية اللاعبين من الوقوع في فخ المنشطات، وهو ما تؤديه المنظمة على مدار الفترات الأخيرة بهدف تثقيف اللاعبين في كل الرياضات وتعريفهم بمخاطر المنشطات على الحياة العامة والمنافسة الرياضية.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.