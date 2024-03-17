إصابة "تاحا" مهاجم ناشئي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي
الأحد، 17 مارس 2024 - 01:01
كتب : حسام نور الدين
أعلن حازم عبد الرحمن طبيب فريق الناشئين بالأهلي عن إصابة محمد عبد الفتاح "تاحا" مهاجم الفريق.
وقال عبد الرحمن في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "الأشعة أثبتت إصابة محمد عبد الفتاح "تاحا" مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى".
وأضاف "اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل اتخاذ قرار التدخل الجراحي تحت إشراف الطبيب أحمد عبد العزيز لاتخاذ قرار التدخل الجراحي".
وتعرض عبد الفتاح مهاجم فريق ناشئي الأهلي لمواليد 2007، لتلك الإصابة في مواجهة بيراميدز في بطولة الجمهورية.
وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.
وتوج "تاحا بلقب هداف بطولة الجمهورية في الموسمين الماضيين، كما أنه هداف الموسم الحالي برصيد 17 هدفًا.
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