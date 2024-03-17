طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة روقا

الأحد، 17 مارس 2024 - 00:57

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاولون - محمد أشرف روقا

كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق.

وقال أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "روقا" تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مران السبت".

وأضاف "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حالته".

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وأوضح " سيتم تحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

الزمالك الدوري المصري أشرف روقا
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