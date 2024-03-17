ثنائية سواريز تنصر إنتر ميامي في غياب ميسي.. وهدف بفعل الرياح في الدوري الأمريكي

الأحد، 17 مارس 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

قاد البديل لويس سواريز فريقه إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد بنتيجة 1-0 في الدوري الأمريكي.

وغاب ليونيل ميسي عن اللقاء بسبب الإصابة، فيما جلس سواريز وجوردي ألبا على مقاعد البدلاء، وبدأ سيرخيو بوسكيتس أساسيا.

وتقدم جاريد سترود في الدقيقة 14 لممثل العاصمة الأمريكية بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وسجل الإكوادوري ليوناردو كامبانيا هدف التعادل في الدقيقة 24.

وشارك سواريز في الدقيقة 62 وبعد 10 دقائق سجل هدف إنتر ميامي الثاني بعد عرضية أرضية حولها في الشباك.

وفي الدقيقة 85 سجل الثاني بتسديدة ساقطة من فوق الحارس غالطته وسكنت الشباك.

ثنائية الأوروجوياني جعلته في صدارة ترتيب هدافي الدوري الأمريكي برصيد 4 أهداف.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب القسم الشرقي برصيد 10 نقاط من 5 مباريات بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الذين خاضوا مباريات أقل.

وحقق شيكاغو فاير فوزه الأول في الموسم بطريقة قاتلة بنتيجة 4-3 على مونتريال.

النتيجة ظلت 3-3 حتى الدقيقة 90+9 من عمر اللقاء، حيث أرسل كيليان أكوستا تمريرة طولية من منتصف الملعب غالطت الحارس بفعل الرياح وسكنت الشباك مسجلة هدفا قاتلا وفوزا مثيرة لشيكاغو الذي يرتدي قميصه شيردان شاكيري.

الفوز رفع رصيد شيكاغو لـ 4 نقاط في المركز التاسع من 4 مباريات، فيما خسر مونتريال الذي لعب له أحمد حمدي من قبل للمرة الأولى الموسم الجاري.

إنتر ميامي شيكاغو فاير لويس سواريز
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