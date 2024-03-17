مدرب ضمك يهاجم الهلال والتحكيم بعد الخسارة.. وجيسوس يرد: أعذار المهزومين

الأحد، 17 مارس 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

هاجم كوزمين كونترا مدرب ضمك الأداء التحكيمي في مواجهة فريقه ضد الهلال والتي خسرها بنتيجة 2-1 في الجولة 24 من الدوري السعودي.

عزز الهلال رقمه القياسي ورفعه لـ 29 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات بفوز قاتل.

وقال كونترا في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "أهنئ في البداية الهلال لتحقيقهم الفوز 29 على التوالي".

أخبار متعلقة:
بمشاركة عمر فايد.. نوفي بازار يخسر في الوقت القاتل رقم جديد لـ حمد الله.. الاتحاد ينتصر برباعية على الفتح بمشاركة حجازي بمشاركة طارق حامد.. سلسلة الهلال لا تنكسر بفوز قاتل على ضمك في +94 الدوري القطري - حمدي فتحي يساهم في فوز الوكرة بثنائية على أم صلال

وأضاف "اليوم أداء التحكيم يدعوا للخجل، كان لنا ضربة جزاء، ويفترض طرد سعود عبدالحميد، من المخزي أن يأتي حكام بمثل هذا الأداء، لقد سلبوا منا المباراة".

وشدد "الهلال صرف مبالغ كبيرة على فريقه، وهو لا يحتاج لمساعدة الحكام، لكن ضمك ظلم وأستحق أكثر مما آلت إليه النتيجة، كفاية جلب حكام يقتلون المباريات".

Image

في المقابل رد جورج جيسوس المدير الفني للهلال خلال مؤتمره الصحفي قائلا: "مباراة كانت صعبة أمام فريق منظم، ولا أعرف لماذا مدرب ضمك يشتكي من التحكيم، لم يكن هناك أي قرارات مؤثرة للحكم على المباراة، وأن كان رأيه أن هناك قرارات مؤثرة يبدو أنه شاهد مباراة آخرى".

وأكمل "الوقائع والإثباتات تبرهن على أن الانتصارات المتتالية للهلال ترجع للأداء الكبير الذي يقدمه، وأي فريق لا يستطيع مجاراتنا في الملعب يذهب لإختلاق أعذار، اسميها أعذار المهزومين".

وأتم "تفوقنا لأننا كنا الأفضل، والهلال وصل لعدد 37 مباراة دون خسارة، ولمن يقول أن الهلال يحصل على المساعدة، نعم نحن نحصل على مساعدة ودعم جماهيرنا، وعدم الخسارة حتى الآن يعود لأداء الفريق الرائع".

Image

واحتسب الحكم للهلال ركلة جزاء ألغيت بعد العودة لتقنية الفيديو، كما أشهر في الدقائق الأخيرة بطاقة حمراء للاعب ضمك.

ورفض كونترا استكمال اللقاء بعد طرد لاعبه في المباراة التي انتهت بالخسارة 2-1.

وعزز الهلال الرقم القياسي برصيد 29 انتصارا متتاليا كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم.

ورفع الهلال رصيده لـ 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر.

فيما ظل ضمك سابعا برصيد 34 نقطة.

الهلال الدوري السعودي جورج جيسوس ضمك كوزمين كونترا
نرشح لكم
رقم جديد لـ حمد الله.. الاتحاد ينتصر برباعية على الفتح بمشاركة حجازي بمشاركة طارق حامد.. سلسلة الهلال لا تنكسر بفوز قاتل على ضمك في +94 انتهت الدوري السعودي - الفتح (2)-(4) اتحاد جدة.. فوز النمور انتهت الدوري السعودي - الهلال (2)-(1) ضمك.. السلسلة لا تنكسر تشكيل ضمك - طارق حامد أساسي أمام الهلال التشكيل – حجازي أساسي مع اتحاد جدة أمام الفتح سبورت: عرض سعودي ضخم لبرشلونة من أجل ضم رافينيا مواعيد مباريات السبت 16 مارس.. المحترفون وريال مدريد وسيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
أخر الأخبار
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة روقا 2 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: كيروش مرشح لتدريب الوداد 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكتسح شيفيلد بسداسية ويعزز حظوظ التأهل 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائية سواريز تنصر إنتر ميامي في غياب ميسي.. وهدف بفعل الرياح في الدوري الأمريكي 33 دقيقة | أمريكا
مدرب ضمك يهاجم الهلال والتحكيم بعد الخسارة.. وجيسوس يرد: أعذار المهزومين 55 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة عمر فايد.. نوفي بازار يخسر في الوقت القاتل ساعة | المحترفون
رقم جديد لـ حمد الله.. الاتحاد ينتصر برباعية على الفتح بمشاركة حجازي ساعة | سعودي في الجول
بمشاركة طارق حامد.. سلسلة الهلال لا تنكسر بفوز قاتل على ضمك في +94 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك