مدرب ضمك يهاجم الهلال والتحكيم بعد الخسارة.. وجيسوس يرد: أعذار المهزومين

هاجم كوزمين كونترا مدرب ضمك الأداء التحكيمي في مواجهة فريقه ضد الهلال والتي خسرها بنتيجة 2-1 في الجولة 24 من الدوري السعودي.

عزز الهلال رقمه القياسي ورفعه لـ 29 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات بفوز قاتل.

وقال كونترا في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "أهنئ في البداية الهلال لتحقيقهم الفوز 29 على التوالي".

وأضاف "اليوم أداء التحكيم يدعوا للخجل، كان لنا ضربة جزاء، ويفترض طرد سعود عبدالحميد، من المخزي أن يأتي حكام بمثل هذا الأداء، لقد سلبوا منا المباراة".

وشدد "الهلال صرف مبالغ كبيرة على فريقه، وهو لا يحتاج لمساعدة الحكام، لكن ضمك ظلم وأستحق أكثر مما آلت إليه النتيجة، كفاية جلب حكام يقتلون المباريات".

في المقابل رد جورج جيسوس المدير الفني للهلال خلال مؤتمره الصحفي قائلا: "مباراة كانت صعبة أمام فريق منظم، ولا أعرف لماذا مدرب ضمك يشتكي من التحكيم، لم يكن هناك أي قرارات مؤثرة للحكم على المباراة، وأن كان رأيه أن هناك قرارات مؤثرة يبدو أنه شاهد مباراة آخرى".

وأكمل "الوقائع والإثباتات تبرهن على أن الانتصارات المتتالية للهلال ترجع للأداء الكبير الذي يقدمه، وأي فريق لا يستطيع مجاراتنا في الملعب يذهب لإختلاق أعذار، اسميها أعذار المهزومين".

وأتم "تفوقنا لأننا كنا الأفضل، والهلال وصل لعدد 37 مباراة دون خسارة، ولمن يقول أن الهلال يحصل على المساعدة، نعم نحن نحصل على مساعدة ودعم جماهيرنا، وعدم الخسارة حتى الآن يعود لأداء الفريق الرائع".

واحتسب الحكم للهلال ركلة جزاء ألغيت بعد العودة لتقنية الفيديو، كما أشهر في الدقائق الأخيرة بطاقة حمراء للاعب ضمك.

ورفض كونترا استكمال اللقاء بعد طرد لاعبه في المباراة التي انتهت بالخسارة 2-1.

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وعزز الهلال الرقم القياسي برصيد 29 انتصارا متتاليا كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم.

ورفع الهلال رصيده لـ 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر.

فيما ظل ضمك سابعا برصيد 34 نقطة.