رقم جديد لـ حمد الله.. الاتحاد ينتصر برباعية على الفتح بمشاركة حجازي

حقق الاتحاد الفوز على الفتح بنتيجة 4-2 في الجولة 24 من الدوري السعودي في لقاء شهد مشاركة أحمد حجازي.

وشهد اللقاء انفراد عبد الرازق حمد الله بوصافة ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري السعودي برصيد 127 هدفا متفوقا على ناصر الشمراني.

وشارك حجازي في اللقاء بالكامل مرتديا شارة القيادة كالعادة.

وقلص الاتحاد الفارق مع الأهلي لـ 4 نقاط فقط حيث رفع النمور رصيدهم لـ 43 نقطة مستغلين خسارة الأهلي أمس أمام النصر.

فيما ظل الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

التشكيل

واصل أحمد حجازي قيادة دفاع اتحاد جدة منذ عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد حجازي أساسي مع اتحاد جدة أمام الفتح في الدوري السعودي ✅#الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/MmfYDAI5CJ — FilGoal (@FilGoal) March 16, 2024

وصف المباراة

تقدم أصحاب الأرض مبكرا برأسية قوية من سالم النجدي في الدقيقة السادسة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 19 وخرج لويز فيليبي مصابا وعوضه فواز الصقور في أولى تغييرات النمور.

وتحصل البرتغالي جوتا على ركلة جزاء انبرى لها عبد الرازق حمد الله وسجل في الشباك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل جوتا هدف النمور الثاني بعد تمريرة من نجولو كانتي لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 2-1.

وتوقفت المباراة مجددا في الدقيقة 59 بعد إصابة أحمد حجازي إثر التحام هوائي مع جاكوب رينيه حارس الفتح والثنائي استكمل اللقاء.

وفي الدقيقة 65 أطلق أحمد الغامدي تصويبة قوية سكنت الشباك مسجلا الرابع، لكن سعد الشرفاء سجل هدف تقليص الفارق مباشرة بعد دقيقتين لتصبح النتيجة 3-2.

وعزز حمد الله من تقدم النمور في الدقيقة 75 برأسية من عرضية الغامدي.

وأصبح المغربي ثاني الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي برصيد 127 هدفا خلف عمر السومة الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 144 هدفا.

كما رفع رصيده لـ 17 هدفا الموسم الجاري ارتقى بها في المركز الثالث بترتيب هدافي المسابقة، خلف ألكسندر ميتروفيتش وكريستيانو رونالدو.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه مد الله العليان بسبب تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء.

ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد لينتصر النمور.