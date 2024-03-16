بمشاركة طارق حامد.. سلسلة الهلال لا تنكسر بفوز قاتل على ضمك في +94
السبت، 16 مارس 2024 - 23:14
كتب : FilGoal
عزز الهلال رقمه القياسي ورفعه لـ 29 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات بفوز صعب وقاتل على ضمك بنتيجة 2-1 في الجولة 24 من الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : ضمك
سجل ثنائية الهلال: سالم الدوسري وميشايل ديلجادو، فيما سجل دوماجوج أنتوليتش هدف ضمك الوحيد.
وشارك طارق حامد في اللقاء أساسيا حتى النهاية.
وشهد اللقاء وصول سالم الدوسري للهدف رقم 100 مع الهلال في جميع المسابقات.
كما عزز الهلال الرقم القياسي برصيد 29 انتصارا متتاليا كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم.
ورفع الهلال رصيده لـ 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر.
فيما ظل ضمك سابعا برصيد 34 نقطة.
الهلال يواصل كتابة التاريخ بانتصار جديد🔝🔵
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #دوري_روشن_السعودي#الهلال_ضمك | #SSC pic.twitter.com/ZCIdWVqhnY— SSC (@ssc_sports) March 16, 2024
التشكيل
تواجد طارق حامد في تشكيل ضمك الأساسي في مباراة تحمل المشاركة رقم 40 له في الدوري السعودي.
في المقابل بدأ الهلال بالقوة الضاربة المعتادة ودون غيابات.
طارق حامد أساسي مع ضمك أمام الهلال ✅
طارق سيخوض مباراته رقم 40 في الدوري السعودي ⭐ pic.twitter.com/FffCXl5wKd— FilGoal (@FilGoal) March 16, 2024
وصف المباراة
أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه طارق في الدقيقة 17 من عمر اللقاء بعد إعاقة مالكوم في منتصف الملعب لإيقاف فرصة هجمة مرتدة.
ضغط الهلال بقوة بحثا عن الهدف الأول لتعزيز الرقم القياسي من سلسلة الانتصارات المتتالية.
وفي الدقيقة 21 مرت رأسية ميلينكوفيتش سافيتش أعلى العارضة.
وتألق الجزائري مصطفى زغبة وأبعد تصويبة مالكوم في الدقيقة 24 لركنية.
ومرت رأسية ميتروفيتش بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 29، ضغط ومحاولات الهلال تواصلت لكن دون هز الشباك.
وتألق المغربي ياسين بونو وتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها كيفين نكودو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
2️⃣9️⃣ رقـم جديـد يكتبه #الهلال في تاريـخ كرة القدم 🔝💙#كبير_آسيا pic.twitter.com/SEfu2PIpcO— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 16, 2024
ضغط الهلال زاد في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 64 لم تهدد رأسية ميتروفيتش مرمى الضيوف.
وفي الدقيقة 70 احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي عرقلة روبن نيفيز داخل منطقة الجزاء ولكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الركلة المحتسبة ليظل التعادل سائدا.
وفي الدقيقة 78 ومن عرضية مالكوم مهد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية الكرة لسالم الدوسري الذي سجل بتسديدة أرضية قوية هدف التقدم في الشباك.
ووصل سالم للهدف رقم 100 مع الهلال في جميع المسابقات.
احتفالية الهدف رقم 💯⚽#دوري_روشن_السعودي#الهلال_ضمك | #SSC pic.twitter.com/8X2ksn8YjM— SSC (@ssc_sports) March 16, 2024
وحاولا لاعبو ضمك إدراك التعادل في الدقائق التالية وبالفعل من تسديدة دوماجوج أنتوليتش سجل التعادل بعد كرة ارتطمت بقدم علي البليهي وخدعت بونو وسكنت الشباك في الدقيقة 86.
وأكمل ضمك اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ضياء العنزي في الدقيقة 90+2 بسبب تدخل قوي، واعترض المدرب كوزمين كونترا على قرار الحكم وترك أرضية الملعب.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء للاعب ضمك ضاري العنزي 🟥#دوري_روشن_السعودي#الهلال_ضمك | #SSC pic.twitter.com/EdhERy2oyd— SSC (@ssc_sports) March 16, 2024
ظن البعض أن سلسلة الهلال ستتوقف، لكن عرضية ناصر الدوسري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع قابلها ميشايل ديلجادو برأسية قوية سكنت الشباك لتكتب فوزا قاتلا للهلال واستمرار الرقم القياسي.