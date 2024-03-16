بمشاركة طارق حامد.. سلسلة الهلال لا تنكسر بفوز قاتل على ضمك في +94

السبت، 16 مارس 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال

عزز الهلال رقمه القياسي ورفعه لـ 29 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات بفوز صعب وقاتل على ضمك بنتيجة 2-1 في الجولة 24 من الدوري السعودي.

سجل ثنائية الهلال: سالم الدوسري وميشايل ديلجادو، فيما سجل دوماجوج أنتوليتش هدف ضمك الوحيد.

وشارك طارق حامد في اللقاء أساسيا حتى النهاية.

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وشهد اللقاء وصول سالم الدوسري للهدف رقم 100 مع الهلال في جميع المسابقات.

كما عزز الهلال الرقم القياسي برصيد 29 انتصارا متتاليا كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم.

ورفع الهلال رصيده لـ 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر.

فيما ظل ضمك سابعا برصيد 34 نقطة.

التشكيل

تواجد طارق حامد في تشكيل ضمك الأساسي في مباراة تحمل المشاركة رقم 40 له في الدوري السعودي.

في المقابل بدأ الهلال بالقوة الضاربة المعتادة ودون غيابات.

وصف المباراة

أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه طارق في الدقيقة 17 من عمر اللقاء بعد إعاقة مالكوم في منتصف الملعب لإيقاف فرصة هجمة مرتدة.

ضغط الهلال بقوة بحثا عن الهدف الأول لتعزيز الرقم القياسي من سلسلة الانتصارات المتتالية.

وفي الدقيقة 21 مرت رأسية ميلينكوفيتش سافيتش أعلى العارضة.

وتألق الجزائري مصطفى زغبة وأبعد تصويبة مالكوم في الدقيقة 24 لركنية.

ومرت رأسية ميتروفيتش بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 29، ضغط ومحاولات الهلال تواصلت لكن دون هز الشباك.

وتألق المغربي ياسين بونو وتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها كيفين نكودو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ضغط الهلال زاد في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 64 لم تهدد رأسية ميتروفيتش مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 70 احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي عرقلة روبن نيفيز داخل منطقة الجزاء ولكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الركلة المحتسبة ليظل التعادل سائدا.

وفي الدقيقة 78 ومن عرضية مالكوم مهد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية الكرة لسالم الدوسري الذي سجل بتسديدة أرضية قوية هدف التقدم في الشباك.

ووصل سالم للهدف رقم 100 مع الهلال في جميع المسابقات.

وحاولا لاعبو ضمك إدراك التعادل في الدقائق التالية وبالفعل من تسديدة دوماجوج أنتوليتش سجل التعادل بعد كرة ارتطمت بقدم علي البليهي وخدعت بونو وسكنت الشباك في الدقيقة 86.

وأكمل ضمك اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ضياء العنزي في الدقيقة 90+2 بسبب تدخل قوي، واعترض المدرب كوزمين كونترا على قرار الحكم وترك أرضية الملعب.

ظن البعض أن سلسلة الهلال ستتوقف، لكن عرضية ناصر الدوسري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع قابلها ميشايل ديلجادو برأسية قوية سكنت الشباك لتكتب فوزا قاتلا للهلال واستمرار الرقم القياسي.

الهلال ضمك الدوري السعودي
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