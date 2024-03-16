كرة يد - منتخب مصر يخسر وديا من فرنسا بفارق 8 أهداف

خسر منتخب مصر لـ كرة اليد الفوز وديا من فرنسا بنتيجة 39-31 في لقاء ودي أقيم في مدينة مونبيليه الفرنسية.

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا بنتيجة 18-15.

وفي الشوط الثاني عزز بطل أوروبا تفوقه بنتيجة 21-16، لتنتهي المباراة بفارق 8 أهداف لفرنسا.

وكان منتخب مصر حقق الفوز بنتيجة 37-30 على نظيره الياباني أمس الأول وديا خلال معسكره.

وضمت قائمة منتخب مصر فى فرنسا كل من: محمد عصام الطيار - كريم هنداوي - محمد علي - أحمد هشام "سيسا" - مازن رضا - عبد الرحمن فيصل - علي زين - يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد سامح - يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان - محمد سند - عمر خالد "كاستلو" - إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب المصرى كل من: خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمد شوقى طبيب الفريق.