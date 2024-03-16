أنشيلوتي: لقد ضربوا فينيسيوس بشكل صحيح.. وهذا ما يجب أن يفهمه

السبت، 16 مارس 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سعادته بتحقيق الفوز رقم 200 مع الميرينجي، وذلك بالتغلب على أوساسونا في الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "فخور بهذه الانتصارات وسعيد للغاية. أنا سعيد بالوصول إلى ذلك الرقم".

وأضاف "الأهم أننا فزنا هنا ولعبنا جيدًا وحصلنا على 3 نقاط مهمة للغاية في جدول الترتيب".

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وأكمل "نصل إلى التوقف الدولي الآن أفضل مما سبق".

وعن إيقاف فينسيسوس جونيور بسبب الإنذار قال: "إنه لاعب حاسم. لقد سجل هدفين وكان يمكنه تسجيل أكثر في المباراة الماضية".

وأوضح "دائمًا ما قلت إنه لاعب فعال في كل عناصر اللعب، وهو يواجه ضغطًا كبيرًا في أجواء الملعب وهو أمر يجب أن يتحكم به أكثر".

وتابع أنشيلوتي "إنه لاعب خطير للغاية والكل في العالم يعرف ذلك. الجماهير والخصوم الذين يصفرون ضده".

وواصل "الخصم اليوم فعل الأمر بشكل صحيح. لقد ركلوه ولكن داخل إطار اللعب الرياضي في المباراة".

واختتم "في هذا العنصر من اللعبة يمكنه أن يتحسن وسيتحسن لأنه رجل متواضع وجاد وذكي".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 72 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 36 في المركز العاشر.

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