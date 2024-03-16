كأس الاتحاد - ثنائية برناردو تقود مانشستر سيتي إلى ويمبلي على حساب نيوكاسل

السبت، 16 مارس 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم برناردو سيلفا في الدقيقة 13 بهدف بعد تمريرة من رودري.

وفي الدقيقة 31 أضاف برناردو ثاني الأهداف بعد تمريرة هذه المرة من مواطنه البرتغالي روبن دياز.

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وكاد ألكساندر إيزاك يقلص الفارق في الدقيقة 36 برأسية تصدى لها ستيفان أورتيجا مورينو.

وفي الدقيقة 41 سدد فيل فودين كرة خطيرة ولكن مرت بجوار القائم,

فيما سدد جيريمي دوكو بعد انطلاقة في الدقيقة 45 ولكن تصدى لها مارتن دوبرافكا.

وكاد إرلينج هالاند يسجل الثالث في الدقيقة 52 بعد انطلاقة فردية ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 62 أجرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل 4 تبديلات بنزول ميجيل ألميرون ولويس هال وإليوت أندرسون ولويس مايلي، بدلا من أنتوني جوردون ودان بيرن وجو ويلوك وشون لونجستاف.

على الجانب الآخر حل أوسكار بوب بدلا من جيريمي دوكو في الدقيقة 77.

وأتى إميل كرافث بدلا من سفين بوتمان بداعي الإصابة في دفاع نيوكاسل بالدقيقة 83.

وأخيرا حل خوليان ألفاريز بدلا من إرلينج هالاند في الدقيقة 87.

على الجانب الآخر فجر كوفينتري مفاجأة صاعقة بالتغلب على ولفرهامبتون 3-2 في الوقت القاتل.

وتقدم إليس سيمز لكوفنتري في الدقيقة 53، بينما عاد ولفرهامبتون بهدفي رايان أيت نوري وهوجو بوينو في الدقيقتين 83 و88.

ولكن عودة كوفينتري الصاعقة حدثت بهدف سيمز في الدقيقة 97، وهدف حاسم من هاجي رايت في الدقيقة 100.

بذلك يتأهل كوفينتري ومانشستر سيتي إلى نصف النهائي، بانتظار الفائزين من مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي، وقمة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برناردو سيلفا
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