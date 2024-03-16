دانييل مالديني يسير على خطى والده ويكرر ما فعله بعد 33 عاما ضد رانييري
السبت، 16 مارس 2024 - 21:20
كتب : FilGoal
سار دانييل مالديني لاعب مونزا المُعار من ميلان على خطى والده باولو وسجل هدفا في شباك كالياري تحت أنظار كلاوديو رانييري.
ويتألق دانييل مؤخرا بقميص مونزا حيث سجل 3 أهداف في آخر 4 مباريات بقميص مونزا بعدما انضم له معارا من ميلان في يناير الماضي.
وسجل اللاعب البالغ 22 عاما هدفا من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك كالياري الذي يدربه كلاوديو رانييري، قاد بها مونزا للفوز.
دانيل مالديني يسجل هدفاً رائعاً لمونزا ليتقدم 1-0#مونزا_كالياري#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/PXGbXmBZjI— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 16, 2024
وللمصادفة فإن باولو مالديني أسطورة ميلان ووالد دانييل سبق له أن هز شباك كالياري عندما كان يدربه رانييري من قبل في فبراير 1991 أي منذ 33 عاما.
حينها انتهت المباراة بتعادل ميلان وكالياري 1-1 وسجل مالديني هدفا من أصل 29 سجلها في مسيرته الرياضية.
وعاد رانييري الموسم الماضي لتدريب كالياري بعد 22 عاما وقاده للتأهل للدوري الإيطالي الموسم المنقضي بفضل التفوق في الملحق.
ويحتل مونزا المركز التاسع برصيد 42 نقطة من 29 مباراة.
فيما يحتل كالياري المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة وعلى بُعد نقطتين من صراع الهبوط.