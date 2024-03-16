انتهت الدوري السعودي - الفتح (2)-(4) اتحاد جدة.. فوز النمور

السبت، 16 مارس 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الفتح ضد الاتحاد في الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويبدأ أحمد حجازي أساسيا في دفاع النمور حامل اللقب.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ويأتي الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 77: طرد مد الله العليان مدافع الاتحاد

ق 75: حمد لله يسجل الرابع

ق 66: هدف تقليص الفارق للفتح يأتي سريعا

ق64 : أحمد الغامدي يسجل الثالث للنمور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جوووول الثااااني.. جوتا يسجل الثاني للاتحاد

ق 39: جوووول التعااادل حمد لله يسجل التعادل للنمور من علامة الجزاء

ق 6: سالم النجدي يسجل الهدف الأول للفتح في شباك الاتحاد

بداية اللقاء

أحمد حجازي الاتحاد الفتح الدوري السعودي
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