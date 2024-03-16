انتهت الدوري السعودي - الفتح (2)-(4) اتحاد جدة.. فوز النمور
السبت، 16 مارس 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الفتح ضد الاتحاد في الجولة 24 من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
ويبدأ أحمد حجازي أساسيا في دفاع النمور حامل اللقب.
ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ويأتي الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 77: طرد مد الله العليان مدافع الاتحاد
ق 75: حمد لله يسجل الرابع
ق 66: هدف تقليص الفارق للفتح يأتي سريعا
ق64 : أحمد الغامدي يسجل الثالث للنمور
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
هدددددف!⚽
جوتا يسجل الهدف الثاني للاتحاد ⚽️🔥
#الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/uMPaL7yB9A— SSC (@ssc_sports) March 16, 2024
ق 45+4: جوووول الثااااني.. جوتا يسجل الثاني للاتحاد
هدددددف!⚽
حمدالله يسجل التعادل للاتحاد من علامة الجزاء🔥⚽️
#الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/MLM5dXLPp9— SSC (@ssc_sports) March 16, 2024
ق 39: جوووول التعااادل حمد لله يسجل التعادل للنمور من علامة الجزاء
هدددددف!⚽
هدف مبكر للفتح عن طريق سالم النجدي🔥⚽️
#الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/1AA4HrMfeL— SSC (@ssc_sports) March 16, 2024
ق 6: سالم النجدي يسجل الهدف الأول للفتح في شباك الاتحاد
بداية اللقاء