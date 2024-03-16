تشكيل ضمك - طارق حامد أساسي أمام الهلال

السبت، 16 مارس 2024 - 20:39

كتب : FilGoal

طارق حامد ونيمار - ضمك والهلال

يبدأ طارق حامد أساسيا في تشكيل ضمك أمام الهلال في الجولة 24 من الدوري السعودي.

وستكون تلك المباراة رقم 40 لطارق حامد في الدوري السعودي بقميص ضمك ومن قبل الاتحاد.

وجاء تشكيل ضمك

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حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: نور الرشيدي - عبد القادر بدران - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

الهجوم: كيفين نكودو - عبد الله القحطاني - أحمد الزين

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 34 نقطة.

ويسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق الفوز الـ 29 على التوالي، ليعزز رقمه كأكثر فريق حقق انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

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