تشكيل ضمك - طارق حامد أساسي أمام الهلال
السبت، 16 مارس 2024 - 20:39
كتب : FilGoal
يبدأ طارق حامد أساسيا في تشكيل ضمك أمام الهلال في الجولة 24 من الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : ضمك
وستكون تلك المباراة رقم 40 لطارق حامد في الدوري السعودي بقميص ضمك ومن قبل الاتحاد.
وجاء تشكيل ضمك
حراسة المرمى: مصطفى زغبة
الدفاع: نور الرشيدي - عبد القادر بدران - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي
الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو
الهجوم: كيفين نكودو - عبد الله القحطاني - أحمد الزين
ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 34 نقطة.
ويسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق الفوز الـ 29 على التوالي، ليعزز رقمه كأكثر فريق حقق انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - الفتح (1)-(0) اتحاد جدة.. جوووول أوووول مباشر الدوري السعودي - الهلال (0)-(0) ضمك.. بداية اللقاء وطارق أساسي التشكيل – حجازي أساسي مع اتحاد جدة أمام الفتح سبورت: عرض سعودي ضخم لبرشلونة من أجل ضم رافينيا مواعيد مباريات السبت 16 مارس.. المحترفون وريال مدريد وسيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي رونالدو 50 يبتعد بـ النصر ويُكبد أهلي جدة خسارته الأول على ملعبه في الدوري انتهت كلاسيكو السعودية - أهلي جدة (0)-(1) النصر.. فوز بقدم رونالدو كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وفيرمينو ومحرز أساسيان مع أهلي جدة