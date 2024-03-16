رقم قياسي لـ كين في خماسية بايرن ميونيخ على دارمشتات

السبت، 16 مارس 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

سيرج جنابري - هاري كين

واصل بايرن ميونيخ نتائجه الكبيرة محليا وحقق الفوز على دارمشتات بنتيجة 5-2 في الجولة 26 من الدوري الألماني.

ورفع البافاري رصيده لـ 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يواجه فرايبورج غدا الأحد.

فيما لا زال دارمشتات في ذيل ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة من 26 مباراة.

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وتقدم دارمشتات في الدقيقة عن طريق تيم شاركي بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يسار مانويل نوير في الدقيقة 28.

وأدرك البافاري التعادل في الدقيقة 36 عن طريق جمال موسيالا بتسديدة أرضية من داخل الـ 18.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الأول خطف هاري كين التقدم للضيوف برأسية بعد عرضية متقنة من يوشوا كيميتش.

وأصبح كين أول لاعب يسجل 30 هدفا في الدوري الألماني والإنجليزي.

وكسر بعد نهاية الجولة 26 الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب في موسمه الأول بالدوري الألماني برصيد 31 هدفا.

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وفي الدقيقة التالية منعت العارضة فرصة التعادل لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بنتيجة 2-1.

وعزز موسيالا تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 64 بمجهود أكثر من رائع فرديا داخل منطقة الجزاء.

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وقبل 16 دقيقة على نهاية اللقاء سجل سيرج جنابري الهدف الرابع، ثم منعت العارضة بعد 3 دقائق فرصة الخامس.

ورد القائم فرصة هدف لتقليص الفارق لدارمشتات، وسجل ماتياس تيل في الدقيقة 90+2 مستغلا خطأ دفاعي مضيفا الخامس.

وأصبح تيل أصغر لاعب أجنبي يسجل 10 أهداف في الدوري الألماني بعمر 18 عاما و10 أشهر و18 يوما.

وفي الدقيقة 90+6 سجل أوسكار ويلهيلمسون هدف أصحاب الأرض الثاني لتنتهي المباراة بفوز كبير للبافاري بعد فوز كاسح بنتيجة 8-1 على ماينز.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني دارمشتات
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