بمشاركة مصطفى.. ستراسبورج يهزم نانت بثلاثية ويبقيه في مراكز الهبوط

السبت، 16 مارس 2024 - 20:07

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - لوريان

خسر نانت على ملعبه أمام ستراسبورج بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت في المباراة من البداية قبل أن يغادر في الدقائق الأخيرة.

وتوقف رصيد نانت عند النقطة 25 في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي والذي يؤدي إلى مباراة فاصلة من أجل تحديد ثالث الهابطين من الدوري.

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بينما رفع ستراسبورج رصيده إلى النقطة 29 وارتقى إلى المركز الـ12.

تقدم ستراسبورج في الدقيقة 3 بهدف سجله كيفين جاميرو، قبل أن يتعادل نانت في الدقيقة 36 بهدف جاء عن طريق المدافع إيراي كوميرت.

في الشوط الثاني أضاف ستراسبورج الهدف الثاني بقدم إيمانويل إميجا، ثم جاء الهدف الثالث في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب ذاته.

وغادر مصطفى محمد المباراة في الدقيقة 80.

وتوقف اللعب في الدقيقة 85 ولعدة دقائق بسبب الألعاب النارية والشماريخ من قبل جمهور نانت، قبل أن يستكمل حكم المباراة اللعب وبعد دقائق يطلق صافرة نهاية المسابقة.

ولعب مصطفى محمد هذا الموسم 22 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدف.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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