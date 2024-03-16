إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تعليماته لـ محمد هاني في مران منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن كواليس الصورة التي ظهرت له رفقة محمد هاني في تدريبات الفراعنة وهو يعطيه بعض التعليمات.

محمد هاني النادي : الأهلي مصر

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "أقدر وأحترم محمد هاني كثيرا كلاعب دولي ومهم لمنتخب مصر والنادي الأهلي خاصة أنه يلعب في نفس مركزي".

وأضاف "في هذه الصورة كنت أشرح لمحمد هاني كيف يتعامل كظهير أيمن مع كل المواقف في الملعب، بداية من طريقة الوقوف والتحركات في الهجوم والدفاع والتعامل مع كل الحالات وأيضا العرضيات".

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.