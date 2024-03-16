مران الزمالك – حضور شلبي رغم انضمامه لمنتخب مصر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

ويعد مران الفريق اليوم السبت هو الأول للفريق على ملعب النادي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات والتطوير للملعب ليكون جاهزاً من جديد لإقامة التدريبات.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق، لاسيما وأن الزمالك مقبل على مرحلة حاسمة في مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة مودرن فيوتشر.

وطالب جوزيه جوميز اللاعبين بغلق ملف الفترة الماضية، وضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وتنفيذ المطلوب وفقاً لتعليمات الجهاز الفني.

وحرص المدير الفني البرتغالي على شرح بعض الأفكار والمواقف الخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للفترة المقبلة .

وصعد الجهاز الفني محمود الشناوي حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2004 للمشاركة في التدريبات الجماعية، وهو من مواليد 2004 وتم تصعيده بعد انضمام محمد عواد للمنتخب الأول.

وحرص جوميز على عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة تحدث خلالها عن الترتيبات الخاصة بالفترة الحالية والاستعدادات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في إطار التجهيز لمواجهة مودرن فيوتشر.

وفي سياق متصل عقد المدير الفني جلسة أخرى مع محمد أسامة طبيب الزمالك، للاطمئنان على الحالة الطبية للفريق وموقف اللاعبين المصابين .

وتواجد مصطفى شلبي لاعب الفريق في التدريبات الجماعية لكنه لم يشارك وأدى تدريبات تأهيلية فقط وذلك بعد انضمامه لمنتخب مصر.

ورفع الجهاز الفني الحمل التدريبي للاعبين بعد العودة للتدريبات، وأدى الفريق تدريبات تأهيلية تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وبعدها خاض اللاعبين فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف جوميز تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية الخاصة، قبل خوض تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار التي تم التدريب عليها.

وواصل إبراهيما نداي لاعب الفريق برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.