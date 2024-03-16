انتهت الدوري الفرنسي – نانت (1)-(3) ستراسبورج
السبت، 16 مارس 2024 - 17:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت ضد ستراسبورج في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت.
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نهاية المباراة بخسارة نانت بثلاثية مقابل هدف
ق 85: توقف المباراة بسبب الشماريخ والدخان
ق 80: خروج مصطفى محمد
ق 79: جووووول الثالث لـ ستراسبورج
ق 62: جوووووول الثاني لـ ستراسبورج إيمانويل إميجا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 45: رأسية من مصطفى محمد تمر جوار القائم
ق 36: جووووول التعادل عن طريق إيراي كوميرت
ق 3: جووووول أول لفريق ستراسبورج كيفين جاميرو
انطلاق المباراة
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