انتهت الدوري الفرنسي – نانت (1)-(3) ستراسبورج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت ضد ستراسبورج في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

ويشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت.

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نهاية المباراة بخسارة نانت بثلاثية مقابل هدف

ق 85: توقف المباراة بسبب الشماريخ والدخان

ق 80: خروج مصطفى محمد

ق 79: جووووول الثالث لـ ستراسبورج

ق 62: جوووووول الثاني لـ ستراسبورج إيمانويل إميجا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: رأسية من مصطفى محمد تمر جوار القائم

ق 36: جووووول التعادل عن طريق إيراي كوميرت

ق 3: جووووول أول لفريق ستراسبورج كيفين جاميرو

انطلاق المباراة