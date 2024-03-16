انتهت الدوري الفرنسي – نانت (1)-(3) ستراسبورج

السبت، 16 مارس 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت ضد ستراسبورج في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

ويشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بخسارة نانت بثلاثية مقابل هدف

ق 85: توقف المباراة بسبب الشماريخ والدخان

ق 80: خروج مصطفى محمد

ق 79: جووووول الثالث لـ ستراسبورج

ق 62: جوووووول الثاني لـ ستراسبورج إيمانويل إميجا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: رأسية من مصطفى محمد تمر جوار القائم

ق 36: جووووول التعادل عن طريق إيراي كوميرت

ق 3: جووووول أول لفريق ستراسبورج كيفين جاميرو

انطلاق المباراة

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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