تشكيل نانت – مصطفى أساسي أمام ستراسبورج
السبت، 16 مارس 2024 - 17:10
كتب : FilGoal
يقود مصطفى محمد هجوم فريقه نانت أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويلعب نانت ضد ستراسبورج في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.
وعاد مصطفى للظهور في تشكيل فريقه الأساسي بعد الجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد مارسيليا ومشاركته في الشوط الثاني.
وجاء تشكيل نانت كالآتي:
حراسة المرمى: ألبان لافونت
الدفاع: إيراي كوميرت - جان شارل كاستيليتو - كيلفن أميان - ناثان زيزي
الوسط: تينو كادوير - موسى سيسوكو - بيدرو شيريفيا
الهجوم: مولي - مصطفى محمد – موسيس سيمون
ولعب مصطفى محمد هذا الموسم 21 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدف.
ويحتل نانت المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة.
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