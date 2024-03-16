تشكيل نانت – مصطفى أساسي أمام ستراسبورج

السبت، 16 مارس 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقود مصطفى محمد هجوم فريقه نانت أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويلعب نانت ضد ستراسبورج في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

وعاد مصطفى للظهور في تشكيل فريقه الأساسي بعد الجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد مارسيليا ومشاركته في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
بهدف في الـ+103 ومشاركة كوكا.. ألانيا يحقق فوزا قاتلا على قيصري سبور مؤتمر تشافي: باريس سان جيرمان مرشح للتأهل على حسابنا.. وأتليتكو مدريد تغير

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

الدفاع: إيراي كوميرت - جان شارل كاستيليتو - كيلفن أميان - ناثان زيزي

الوسط: تينو كادوير - موسى سيسوكو - بيدرو شيريفيا

الهجوم: مولي - مصطفى محمد – موسيس سيمون

ولعب مصطفى محمد هذا الموسم 21 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدف.

ويحتل نانت المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة.

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي – نانت ضد ستراسبورج.. مصطفى أساسي مباشر الدوري الإسباني – أوساسونا (1)-(2) ريال مدريد.. جووووول كارفاخال والثاني بهدف في الـ+103 ومشاركة كوكا.. ألانيا يحقق فوزا قاتلا على قيصري سبور تشكيل ريال مدريد – دياز أساسي وغياب خوسيلو للمرض ضد أوساسونا توني: أود الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل ليكيب: كيلور نافاس قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد قرب انتهاء إعارته.. فيليكس يعلق على مستقبله مع برشلونة قاطعا الطريق أمام الأندية.. أراوخو: الجميع يعلم مدى سعادتي في برشلونة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الفرنسي – نانت ضد ستراسبورج.. مصطفى أساسي 24 ثاتيه | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - التشادي الحاجي الأو محمد حكما لمباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل نانت – مصطفى أساسي أمام ستراسبورج 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني – أوساسونا (1)-(2) ريال مدريد.. جووووول كارفاخال والثاني 56 دقيقة | الدوري الإسباني
بهدف في الـ+103 ومشاركة كوكا.. ألانيا يحقق فوزا قاتلا على قيصري سبور ساعة | المحترفون
بعد أكثر من شهر.. الزمالك يعود للتدريب في حلمي زامورا ساعة | الكرة المصرية
مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا ساعة | الدوري المصري
وفاة محمد المختار حارس مرمى منتخب موريتانيا ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك