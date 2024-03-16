انتهت الدوري الإسباني – أوساسونا (2)-(4) ريال مدريد.. فوز الملكي

السبت، 16 مارس 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 91: جووووول الثاني

ق 64: جووووووووول فينيسيوس والرابع

ق 61: جووووووووول براهيم دياز والثالث

ق 44: إنذار لـ فينيسيوس ولن يشارك في المباراة المقبلة

ق 18: جوووووووووول كارفاخال والثاني

ق 8: فينيسيوس يهدر الثاني من انفراد مؤكد

ق 7: جووووووووول التعادل من أنتي بوديمير

ق 4: جوووووووووول أول فينيسيوس

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا
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