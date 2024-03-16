انتهت الدوري الإسباني – أوساسونا (2)-(4) ريال مدريد.. فوز الملكي

سرعات الملكي غير قابلة للإيقاف.. ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية

توني: أود الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل

بعد قرب انتهاء إعارته.. فيليكس يعلق على مستقبله مع برشلونة