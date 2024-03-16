بهدف في الـ+103 ومشاركة كوكا.. ألانيا يحقق فوزا قاتلا على قيصري سبور

السبت، 16 مارس 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا مع فريقه ألانيا سبور

فاز فريق ألانيا سبور على ضيفه قيصري سبور بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري التركي.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

ألانياسبور

وحقق ألانيا سبور الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" فوزا قاتلا على ضيفه في الدقيقة 103 من الوقت بدل الضائع.

وجاء الهدف عن طريق اللاعب أوجوز أيدين في الوقت القاتل.

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ورفع ألانيا سبور رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي.

بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند النقطة 36 في المركز الـ13.

وشارك أحمد حسن "كوكا" في المباراة من البداية قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 63.

كوكا لعب الموسم الحالي مع فريقه 10 مباريات في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

أحمد حسن كوكا ألانيا سبور الدوري التركي
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