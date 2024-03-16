بهدف في الـ+103 ومشاركة كوكا.. ألانيا يحقق فوزا قاتلا على قيصري سبور
السبت، 16 مارس 2024 - 16:26
كتب : FilGoal
فاز فريق ألانيا سبور على ضيفه قيصري سبور بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري التركي.
أحمد حسن كوكا
النادي : ألانياسبور
وحقق ألانيا سبور الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" فوزا قاتلا على ضيفه في الدقيقة 103 من الوقت بدل الضائع.
وجاء الهدف عن طريق اللاعب أوجوز أيدين في الوقت القاتل.
ورفع ألانيا سبور رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي.
بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند النقطة 36 في المركز الـ13.
وشارك أحمد حسن "كوكا" في المباراة من البداية قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 63.
كوكا لعب الموسم الحالي مع فريقه 10 مباريات في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.
🟢🟠 Oğuz Aydın, uzatma dakikalarında arka direkte golü atıyor; Corendon Alanyaspor'a galibiyeti getiriyor! #ALYvKAY #beINSPORTS pic.twitter.com/fkfFl225Bu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 16, 2024