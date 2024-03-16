مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا

كشف مصدر مسؤول من نادي فيوتشر حقيقة تواصل محمد صلاح معهم وعرضه سفر أحمد رفعت لاعب الفريق إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "محمد صلاح لم يتواصل معنا بشأن سفر رفعت إلى الخارج بطائرة خاصة لتلقي العلاج".

وأضاف "كل ما ينشر حول هذا الأمر لم يحدث، قد يكون حدث تواصل بين محمد صلاح وبين المسؤولين في اتحاد الكرة في هذا الشأن ونحن لا نعلم به".

وشرح "بشكل عام حالة أحمد رفعت غير قابلة للنقل حتى للغرفة المجاورة لغرفة العناية المركزة التي يتواجد فيها، وهذا قرار جميع الأطباء المعالجين له".

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

أما عمرو عثمان استشاري القلب بالمستشفى، أوضح أن اللاعب استرد جزء من وعيه وهذه علامة مطمئنة ولكنه ليس في كامل إدراكه، ولا تزال الوظائف الحيوية غير مستقرة، وسط متابعة لتطورات الحالة ساعة بساعة.

وعن تشخيص الحالة، أوضح استشاري القلب، أنه تم عمل كافة الفحوصات ولم يتضح بعد إذا كان يعاني اللاعب من أي جلطات في القلب أو الرئة، وما يعاني منه هو تسارع في ضربات القلب.

ودخلت سيارة الإسعاف في الملعب لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه.