وفاة محمد المختار حارس مرمى منتخب موريتانيا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وفاة حارس المرمى محمد المختار لاعب فريق الجمارك.

اللاعب كان قد دخل في غيبوبة قبل أيام بعد اصطدامه بأحد زملائه في التدريبات.

وقال الاتحاد الموريتاني عبر حسابه على فيسبوك: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى؛ تنعي الاتحادية الموريتانية لكرة القدم حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجمارك الشاب محمد المختار؛ الذي وافته المنية صباح اليوم السبت في نواكشوط".

الحارس صاحب الـ 22 عاما سبق له الاستدعاء لمنتخب موريتانيا الأول ولكن دون المشاركة في أي دقيقة، كما شارك في 3 مباريات مع منتخب تحت 20 عاما.