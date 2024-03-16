تشكيل ريال مدريد – دياز أساسي وغياب خوسيلو للمرض ضد أوساسونا

السبت، 16 مارس 2024 - 15:35

كتب : FilGoal

براهيم دياز

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أوساسونا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وخرج خوسيلو في اللحظات الأخيرة من قائمة الفريق بسبب التهابات في المعدة.

ويشارك أوريلين تشواميني كقلب دفاع بسبب النقص العددي.

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ويعوض براهيم دياز غياب جود بيلينجهام بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة فالنسيا وتعتبر هذه هي المباراة الأخيرة له في الإيقاف ويستطيع المشاركة من اللقاء المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارباخال – أنطونيو روديجير – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي

أمامهم: براهيم دياز

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جوينيور

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز العاشر بـ36 نقطة.

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