بعد إصابة الشحات.. استدعاء مصطفى شلبي لمنتخب مصر

السبت، 16 مارس 2024 - 15:21

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شلبي - منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء مصطفى شلبي لاعب الزمالك لمعسكر منتخب مصر الجاري.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

مصر

ويأتي استدعاء شلبي لمعسكر منتخب مصر بدلا من حسين الشحات الذي استبعد بسبب الإصابة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استبعاد الشحات من المعسكر بسبب تعرضه لإصابة بتقلصات في العضلات الخلفية.

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مصطفى شلبي سبق له دخول معسكر منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال وجلس على دكة البدلاء خلال مواجهة كوريا الجنوبية ولكن لم يسبقه له المشاركة في أي مباراة بقميص المنتخب.

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.

الشحات سبق له المشاركة في 9 مباريات دولية بقميص المنتخب المصري الأول.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "إطلاق اسم العاصمة الإدارية على البطولة الودية التي ستقام في مصر جاء نظرا لأن الفرق المشاركة ستقيم في العاصمة الإدارية".

وأوضح "قررنا ذلك لتعريف الناس بحجم الإنجاز الذي حققته مصر في تلك المنطقة".

عضو اتحاد الكرة أكمل "مباريات البطولة حتى الآن محدد لها أن تقام في استاد القاهرة، لكننا ندرس حاليا ونحاول إتمام بعض التجهيزات لاحتمالية نقلها إلى ملعب العاصمة الإدارية".

وأتم "الفرق ستصل يوم 18 مارس على أن تكون مباراتي نصف النهائي يوم 22 مارس، ثم مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 26 من الشهر ذاته".

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

مصطفى شلبي منتخب مصر
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