بورفؤاد يعين سامر عبد الرحمن مديرا فنيا للفريق

قرر مجلس إدارة نادي بورفؤاد تعيين سامر عبد الرحمن مديرا فنيا للفريق خلفا لجمعة مشهور الذي تقدم باستقالته منذ فترة.

واستقال مشهور عقب فشل الفريق في الصعود لدوري المحترفين واستمرار المنافسة في المجموعة.

ويتواجد في المجموعة كهرباء الإسماعيلية المتصدر برصيد 29 نقطة والإنتاج الحربي برصيد 26 نقطة وتيم إف سي برصيد 24 نقطة.

ويصعد أول كل مجموعة من دوري الدرجة الثانية ب إلى دوري المحترفين ويخوض لقاء فاصل أول المجموعة الأولى مع أول الثانية وأول الثالثة مع أول الرابعة وأول الخامسة مع أول السادسة.

ويتأهل منهم ثلاث فرق إلى الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بجانب صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين.

واشتكى سامر عبد الرحمن من التحكيم أقناء تدريبه لفريق القناة.

وتحدث مدرب القناة لـFilGoal.com من قبل قائلا: "نتعرض لظلم تحكيمي وتقدمنا بأكثر من شكوى".

وواصل "حكم مباراتنا ضد وي احتسب ركلة جزاء لهم لا يمكن احتسابها واحتسب سبع دقائق وقت بدل من الضائع واستمرينا حتى الدقيقة الثامنة".

وأكمل "احتسبت ركلة ركنية لهم فقلت للحكم الوقت انتهى، ثم تم احتساب ركلة ركنية أخرى جاء منها هدف التعادل فهددت بالانسحاب من المباراة، وبينما كنا نستعد لاستئناف اللقاء أنهاها الحكم".

وتابع "الحكم الرابع قال لي هل من الجيد أن تهاجمنا عبر صفحاتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟ فقلت له إنني أسرد الحقائق فقط، فقال لي سأبلغ الحكم بضرورة طردك".

وأردف سامر عبد الرحمن "قدمنا شكوى بعد مباراة بروكسي في الجولة الأولى، وألغي لنا هدفا صحيحا ضد غزل المحلة".

وكشف "تواصل معنا عدة أندية للتقدم بشكوى جماعية ضد الحكام في اتحاد الكرة والتهديد باتخاذ خطوات أخرى".