مؤتمر تشافي: باريس سان جيرمان مرشح للتأهل على حسابنا.. وأتليتكو مدريد تغير

السبت، 16 مارس 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن باريس سان جيرمان هو المرشح للفوز على فريقه بدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا برشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد غدا الأحد في الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

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وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد مهمة جدا مثلها مثل جميع المباريات المتبقية، أتليتكو أثبتوا قوتهم في دوري أبطال أوروبا وخصوصا أمام جماهيرهم مع العمل الرائع الذي يقدمه دييجو سيميوني في السنوات الأخيرة وأعتقد أنهم لم يخسروا على ملعبهم منذ الزيارة الأخيرة لنا".

وواصل "قرعة دوري الأبطال؟ معقدة جدا لأن باريس سان جيرمان من أكثر الفرق المعقدة وأعرف لويس إنريكي وطاقم عمله جيدا ولكنني أتحلى بالثقة والتفاؤل وواجهنا من قبل أحد أكثر الفرق تعقيدا أيضا وهذا هو وقت الحلم".

وأكمل "اللعب ضد أتليتكو مدريد يتطلب إظهار شخصية كبيرة وفي الدور الأول لعبوا ضدنا بشكل جيد ونحن بحاجة لصورة جيدة من جميع اللاعبين ومن ضمنهم جواو فيليكس".

وتابع "نتمنى عدم تكرر ما حدث لبيدري مع كوبارسي مرة أخرى لأنه يستحق التواجد مع منتخب إسبانيا بسبب ولكن لا أعرف ما إذا كان سيذهب إلى اليورو أو الأولمبياد".

وشدد "ربما باريس سان جيرمان هم المرشحون للتأهل ولكن بعيدا عن التاريخ لأننا لدينا بطولات أوروبية أكثر وبعيدا عن الإنفاق والمستوى الاقتصادي يجب أن يظهر كل شيء على أرض الملعب".

وكشف "غدا سيكون كل من فيرمين لوبيز وماركوس ألونسو جاهزان إن لم يتغير أي شيء".

وأردف "نعرف ممفيس ديباي بشكل جيد، عندما يكون متحمسا ولديه الدافع يكون قادرا على تقديم ما قدمه في المباراة السابقة وهو لاعب صنع بعض المشاكل لنا بالفعل في مباراة الدور الأول".

واستمر "على المستوى الشخصي أحب الأجواء العدائية وجواو فيليكس يملك الشخصية القوية والشجاعة ويريد أن يظهر موهبته".

وشدد "أشارك في التخطيط للموسم المقبل لأنني أحب ذلك النادي ولكن قراري لم يتغير بالرحيل ولكن بالطبع سأساعد الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف "أحب جريزمان كثيرا وأرى أنه منظم لهجوم أتليتكو مدريد بالكامل وأعتقد أن لم يتسمر في برشلونة بسبب حد الرواتب".

وأتم "أعتقد أن أتليتكو مدريد يخاطرون الآن أكثر، في السابق كان الفريق يعتمد على الجانب البدني ولكن الآن لديهم القدرة التكتيكية بشكل أكبر ورتم سيميوني تغير قليلا وفي النهاية هم يملكون لاعبين موهوبين يمكنهم صنع الفارق".

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